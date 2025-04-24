"Не дадим унизить венгров": Орбан вновь призвал голосовать против вступления Украины в ЕС

Что предшествовало

Напомним, что Венгрия блокирует старт переговоров о вступлении Украины в ЕС. Орбан уже неоднократно заявлял, что выступает против такого расширения блока.

Кроме того, премьер организовал у себя в стране так называемый опрос (национальные консультации), чтобы узнать мнение венгров насчет членства Украины в ЕС.

Более того, пару дней назад, 22 апреля, Орбан лично принял участие в опросе и демонстративно проголосовал против Украины в европейском блоке.

В то же время, 14 апреля оппозиционная партия "Тиса" опубликовала результаты соцопроса, который провела сама. Согласно ему, 58% венгров выступают за членство Украины в ЕС.

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