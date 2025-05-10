"Не дає спати": Трамп розчарований повільним завершенням війни

Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України стає для нього дедалі більшим розчаруванням, яке не дозволяє йому спати вночі.

Глава Білого дому усвідомив, що вирішення іноземних конфліктів складніше, ніж він очікував, попри те, що пообіцяв швидко закінчити війни в Україні та в Секторі Газа.

"Президент Росії Володимир Путін був особливо складним партнером для переговорів і прагнув отримати все", - сказав глава Білого дому під час виступу минулого тижня перед групою великих донорів в своєму клубі у Флориді.

Ці слова пролунали у відповідь на запитання одного з донорів про найбільш актуальні зовнішньополітичні виклики для США.

У WSJ також зазначили, що нещодавно високопоставлені чиновники адміністрації Трампа визнали, що Росія залишається найбільшим стримувальним фактором, відмовляючись погоджуватися на безумовне 30-денне припинення вогню, яке вже підтримав Київ, і натомість домагаючись більших поступок від України.

Водночас, спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що тепер він просто хоче, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів.

Крім того, пише WSJ, інші американські чиновники також припустили, що Трамп може вважати свою роботу виконаною, якщо він змусить росіян і українців вступити у серйозні прямі переговори.

"За словами офіційних осіб, те, що станеться після цього, буде вже їхньою справою, що дасть змогу США зосередитися на інших пріоритетах", - зазначило видання.