"Не дает спать": Трамп разочарован медленным завершением войны

Трамп заявил, что завершение войны России против Украины стає для него все большим разочарованием, которое не позволяет ему спать ночью.

Глава Белого дома осознал, что решение иностранных конфликтов сложнее, чем он ожидал, несмотря на то, что пообещал быстро закончить войны в Украине и в Секторе Газа.

"Президент России Владимир Путин был особенно сложным партнером для переговоров и стремился получить все", - сказал глава Белого дома во время выступления на прошлой неделе перед группой крупных доноров в своем клубе во Флориде.

Эти слова прозвучали в ответ на вопрос одного из доноров о наиболее актуальных внешнеполитических вызовах для США.

В WSJ также отметили, что недавно высокопоставленные чиновники администрации Трампа признали, что Россия остается самым большим сдерживающим фактором, отказываясь соглашаться на безусловное 30-дневное прекращение огня, которое уже поддержал Киев, и взамен добиваясь больших уступок от Украины.

В то же время, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что теперь он просто хочет, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.

Кроме того, пишет WSJ, другие американские чиновники также предположили, что Трамп может считать свою работу выполненной, если он заставит россиян и украинцев вступить в серьезные прямые переговоры.

"По словам официальных лиц, то, что произойдет после этого, будет уже их делом, что позволит США сосредоточиться на других приоритетах", - отметило издание.