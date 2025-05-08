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"Не чужий до соціальних проблем". Чого чекати від нового Папи: думка священника

Фото: Папа Римський Лев XIV (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Роман Кот

Новий Папа Римський Лев XIV глибоке духовне наповнення та увагу до соціальних викликів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів римо-католицький священник, директор "Радіо Марія" Олексій Самсонов.

"Напевно, для цього папи не будуть чужими соціальні проблеми. Також він монах, августиніанець. Це є монаше згромадження, яке було засноване на вченні Святого Августина, одного з великих отців церкви", - зазначив Самсонов.

Він додав, що понтифікат нового Папи буде "мати духовне забарвлення, звернення до Августина, до якогось містичного досвіду".

Священник також нагадав, що до обрання Папа обіймав посаду префекта Конгрегації у справах єпископів - органу, відповідального за призначення єпископів у всьому світі.

"Префект - це щось на кшталт міністерства в державі. І він більш-менш знайомий з ситуацією цілого світу", - пояснив Самсонов.

Новий Папа Римський

Сьогодні ввечері, 8 травня, під час конклаву кардинали обрали нового Папу Римського. Ним став американець Роберт Френсіс Прево. Це перший Папа Римський зі США в історії.

Детальніше про нового Папу Римського можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав нового Папу. Він побажав йому мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні високої місії.

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Папа римський