"Не чужд социальных проблем". Чего ждать от нового Папы: мнение священника

"Наверное, для этого папы не будут чужими социальные проблемы. Также он монах, августинианец. Это монашеская конгрегация, которая была основана на учении Святого Августина, одного из великих отцов церкви", - отметил Самсонов.

Он добавил, что понтификат нового Папы будет "иметь духовную окраску, обращение к Августину, к какому-то мистическому опыту".

Священник также напомнил, что до избрания Папа занимал должность префекта Конгрегации по делам епископов - органа, ответственного за назначение епископов во всем мире.

"Префект - это что-то вроде министерства в государстве. И он более-менее знаком с ситуацией целого мира", - пояснил Самсонов.