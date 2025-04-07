"Не було таких тарифів за останні 100 років": Польща обурена рішенням США щодо нових мит

Заступник міністра економіки Польщі Міхал Барановський порівняв нові тарифи, введені адміністрацією Дональда Трампа, з подіями, що призвели до Великої депресії.

Він заявив, що останні зміни в тарифах не мають аналогів за останні 100 років, і висловив стурбованість з приводу можливих економічних наслідків.

"Не було таких тарифів, як ми бачили останній тиждень за останні 100 років", - наголосив він.

Барановський зазначив, що подібні тарифи спричинили значне загострення у 1930-х роках, що призвело до політичного екстремізму та міжнародних конфліктів.

Він підкреслив, що хоча ЄС шкодує про ці нововведення, "це очевидно, що в цьому протистоянні не буде переможців".

Барановський закликав до серйозних переговорів з США, підкреслюючи важливість трансатлантичних економічних відносин для глобальної економіки.