"Не було таких тарифів за останні 100 років": Польща обурена рішенням США щодо нових мит

Польща різко відреагувала на нові тарифи США. Їх порівняли із подіями, які не мали аналогів за останні 100 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Заступник міністра економіки Польщі Міхал Барановський порівняв нові тарифи, введені адміністрацією Дональда Трампа, з подіями, що призвели до Великої депресії.
Він заявив, що останні зміни в тарифах не мають аналогів за останні 100 років, і висловив стурбованість з приводу можливих економічних наслідків.
"Не було таких тарифів, як ми бачили останній тиждень за останні 100 років", - наголосив він.
Барановський зазначив, що подібні тарифи спричинили значне загострення у 1930-х роках, що призвело до політичного екстремізму та міжнародних конфліктів.
Він підкреслив, що хоча ЄС шкодує про ці нововведення, "це очевидно, що в цьому протистоянні не буде переможців".
Барановський закликав до серйозних переговорів з США, підкреслюючи важливість трансатлантичних економічних відносин для глобальної економіки.
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%.
Вже 4 квітня стало відомо, що Китай оголосив про запровадження 34% мит на імпортовані американські товари на додаток до існуюючих тарифів. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.
Водночас у відповідь на мита США, Канада запровадила 25% мито на автомобілі, імпортовані зі США.
Тим часом Британія оприлюднила список з 8000 американських товарів, які можуть потрапити під митні тарифи у відповідь на політику президента США Дональда Трампа.
А президент Франції Емануель Макрон закликав зупинити французькі інвестиції у США.
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