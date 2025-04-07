"Не было таких тарифов за последние 100 лет": Польша возмущена решением США о новых пошлин

Заместитель министра экономики Польши Михал Барановский сравнил новые тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа, с событиями, приведшими к Великой депрессии.

Он заявил, что последние изменения в тарифах не имеют аналогов за последние 100 лет, и выразил обеспокоенность по поводу возможных экономических последствий.

"Не было таких тарифов, как мы видели последнюю неделю за последние 100 лет", - подчеркнул он.

Барановский отметил, что подобные тарифы вызвали значительное обострение в 1930-х годах, что привело к политическому экстремизму и международным конфликтам.

Он подчеркнул, что хотя ЕС сожалеет об этих нововведениях, "это очевидно, что в этом противостоянии не будет победителей".

Барановский призвал к серьезным переговорам с США, подчеркивая важность трансатлантических экономических отношений для глобальной экономики.