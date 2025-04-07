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"Не было таких тарифов за последние 100 лет": Польша возмущена решением США о новых пошлин

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Польша резко отреагировала на новые тарифы США. Их сравнили с событиями, которые не имели аналогов за последние 100 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Заместитель министра экономики Польши Михал Барановский сравнил новые тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа, с событиями, приведшими к Великой депрессии.

Он заявил, что последние изменения в тарифах не имеют аналогов за последние 100 лет, и выразил обеспокоенность по поводу возможных экономических последствий.

"Не было таких тарифов, как мы видели последнюю неделю за последние 100 лет", - подчеркнул он.

Барановский отметил, что подобные тарифы вызвали значительное обострение в 1930-х годах, что привело к политическому экстремизму и международным конфликтам.

Он подчеркнул, что хотя ЕС сожалеет об этих нововведениях, "это очевидно, что в этом противостоянии не будет победителей".

Барановский призвал к серьезным переговорам с США, подчеркивая важность трансатлантических экономических отношений для глобальной экономики.

Новые тарифы Трампа

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%.

Уже 4 апреля стало известно, что Китай объявил о введении 34% пошлин на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам. Они начнут действовать уже с 10 апреля.

В то же время в ответ на пошлины США, Канада ввела 25% пошлину на автомобили, импортируемые из США.

Тем временем Великобритания обнародовала список из 8000 американских товаров, которые могут попасть под таможенные тарифы в ответ на политику президента США Дональда Трампа.

А президент Франции Эмануэль Макрон призвал остановить французские инвестиции в США.

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