"Не будемо воювати". У Греції розповіли, як планують вирішити суперечку з Туреччиною

Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що суперечку з Туреччиною вони планують вирішити дипломатично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini .

"Ми повинні бути в змозі сісти з Туреччиною як розумні дорослі люди та вирішити нашу головну розбіжність, яка полягає в делімітації морських зон в Егейському морі і східному Середземномор'ї", - пояснив прем'єр.

Сьогодні, 19 січня, під час засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі Міцотакіс заявив, що Греція не буде воювати з Туреччиною.

Нагадаємо, раніше Ердоган під час свого виступу в місті Самсун розповів, що Туреччина виробляє власні балістичні ракети. "Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви кажете "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно, вдарить... Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси й звідти, від Америки до островів", - заявив він.

Пізніше, Туреччина звинуватила Грецію у нібито спробі завадити навчанням з НАТО.

В Грудні 2022 року стало відомо, що Греція і Туреччина провели таємні переговори на тлі загострення відносин.

Також РБК-Україна повідомляло, що Греція розпочала будівництво високого паркану на кордоні з Туреччиною.

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