Греція розпочала будівництво високого паркану на кордоні з Туреччиною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра захисту громадян Такіса Теодорікакоса під час телевізійного інтерв’ю.

"Наші кордони недоступні. Огорожа буде зведена по всій довжині річки Еврос, будівництво перших 35 кілометрів розпочнеться відразу", - заявив Теодорікакос.

У деталях він підкреслив, що в річці Еврос грецька поліція запобігла незаконному вторгненню в країну 256 000 нелегальних іммігрантів. Урядова рада національної безпеки Греції вирішила побудувати паркан по всій річці Еврос, тобто на кордоні Греції та Європи з Туреччиною. Загальна протяжність кордону буде становити 140 кілометрів.

"Негайне рішення, яке існує, це будівництво перших 35 кілометрів у центральній точці з бюджетом 100 мільйонів євро, для якого Міністерство цивільного захисту у співпраці з Міністерством національної оборони завершило дослідження й чекають офіційного дозволу Міністерства фінансів, щоб провести швидкий і прямий тендер", - додав міністр.

Відповідаючи на запитання щодо триваючих турецьких провокацій, Теодорікакос наголосив, що Греції ніхто не може загрожувати, адже вона спокійно та абсолютно рішуче відкидає провокації.