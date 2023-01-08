Греція розпочала будівництво високого паркану на кордоні з Туреччиною
Греція почала будувати паркан на кордоні з Туреччиною, будівництво пройде по всій довжині річки Еврос.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра захисту громадян Такіса Теодорікакоса під час телевізійного інтерв’ю.
"Наші кордони недоступні. Огорожа буде зведена по всій довжині річки Еврос, будівництво перших 35 кілометрів розпочнеться відразу", - заявив Теодорікакос.
У деталях він підкреслив, що в річці Еврос грецька поліція запобігла незаконному вторгненню в країну 256 000 нелегальних іммігрантів. Урядова рада національної безпеки Греції вирішила побудувати паркан по всій річці Еврос, тобто на кордоні Греції та Європи з Туреччиною. Загальна протяжність кордону буде становити 140 кілометрів.
"Негайне рішення, яке існує, це будівництво перших 35 кілометрів у центральній точці з бюджетом 100 мільйонів євро, для якого Міністерство цивільного захисту у співпраці з Міністерством національної оборони завершило дослідження й чекають офіційного дозволу Міністерства фінансів, щоб провести швидкий і прямий тендер", - додав міністр.
Відповідаючи на запитання щодо триваючих турецьких провокацій, Теодорікакос наголосив, що Греції ніхто не може загрожувати, адже вона спокійно та абсолютно рішуче відкидає провокації.
"Турецьке керівництво знає, що за останні 3,5 роки з Кіріакосом Міцотакісом на посаді прем’єр-міністра наша країна значно зміцнилася стратегічно та військово, вона є респектабельною і ніхто не може загрожувати навіть міліметру грецької землі, повітря чи моря. Тому, щоб вони не робили, вони повинні знати, що їм абсолютно не залишиться місця для найменших дій", - підкреслив він.
Нагадаємо, Греція і Туреччина провели таємні переговори на тлі загострення відносин.
Раніше Ердоган під час свого виступу в місті Самсун розповів, що Туреччина виробляє власні балістичні ракети. Це значно тривожить греків.
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