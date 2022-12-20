Греція і Туреччина провели таємні переговори на тлі загострення відносин

Минулого тижня в Брюсселі пройшли таємні переговори між Грецією та Туреччиною за посередництва Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на грецьку службу DW.

Видання зазначає, що інформацію в понеділок підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт. "Я можу підтвердити, що така зустріч відбулася, але зміст подібних переговорів є конфіденційним і в цьому є сенс. Прем'єр-міністр Греції та президент Туреччини дуже позитивно відповіли на запит Німеччини щодо доцільності проведення такої зустрічі. Тож зустріч відбулася і очікуються інші подібні контакти", - сказав він. Він також зазначив, що поки що не йдеться про постійне посередництво між країнами, але подальші контакти між ними очікуються.