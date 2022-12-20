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Греція і Туреччина провели таємні переговори на тлі загострення відносин

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Брюссель, Вівторок 20 грудня 2022 04:57
Греція і Туреччина провели таємні переговори на тлі загострення відносин Фото: Греція і Туреччина провели таємні переговори (колаж, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Минулого тижня в Брюсселі пройшли таємні переговори між Грецією та Туреччиною за посередництва Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на грецьку службу DW.

Видання зазначає, що інформацію в понеділок підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.

"Я можу підтвердити, що така зустріч відбулася, але зміст подібних переговорів є конфіденційним і в цьому є сенс. Прем'єр-міністр Греції та президент Туреччини дуже позитивно відповіли на запит Німеччини щодо доцільності проведення такої зустрічі. Тож зустріч відбулася і очікуються інші подібні контакти", - сказав він.

Він також зазначив, що поки що не йдеться про постійне посередництво між країнами, але подальші контакти між ними очікуються.

Нагадаємо, раніше Ердоган під час свого виступу в місті Самсун розповів, що Туреччина виробляє власні балістичні ракети. "Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви кажете "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно, вдарить... Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси і звідти, від Америки до островів", - заявив він.

У Греції заявили, що вважають загрози вдарити ракетами по Афінах на кшталт "північнокорейським настроям".

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