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"Не будем воевать". В Греции рассказали, как планируют разрешить спор с Турцией

Новина українською →
Швейцария, Четверг 19 января 2023 22:41
"Не будем воевать". В Греции рассказали, как планируют разрешить спор с Турцией Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (facebook.com neadhmokratia)
Автор: Карина Левицкая

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что спор с Турцией они планируют разрешить дипломатически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Сегодня, 19 января, на заседании Всемирного экономического форума в Давосе Мицотакис заявил, что Греция не будет воевать с Турцией.

"Мы должны быть в состоянии сесть с Турцией как умные взрослые люди и решить наше главное расхождение, которое заключается в делимитации морских зон в Эгейском море и восточном Средиземноморье", - пояснил премьер.

Напомним, ранее Эрдоган во время своего выступления в городе Самсун рассказал, что Турция производит собственные баллистические ракеты. "Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит... Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-нибудь (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов", - заявил он.

Позже Турция обвинила Грецию в якобы попытке помешать учениям с НАТО.

В декабре 2022 года стало известно, что Греция и Турция провели тайные переговоры на фоне обострения отношений.

Также РБК-Украина сообщало, что Греция начала строительство высокого забора на границе с Турцией.

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