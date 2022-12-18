Туреччина звинуватила Грецію у нібито спробі завадити навчанням з НАТО

Туреччина заявила, що нібито грецькі літаки "намагалися запобігти" місії Туреччини і НАТО в Егейському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily News .

"Бойові та допоміжні літаки наших Повітряних сил і літаки АВАКС на замовлення НАТО виконували координовану НАТО тренувальну місію NEXUS ACE у міжнародному повітряному просторі Егейського моря з метою спільної підготовки. Проте грецькі літаки спробували завадити цій місії", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Туреччини.

При цьому турецькі військові літаки дали "необхідну відповідь", і тренувальну місію НАТО було успішно завершено.

Видання нагадало, що між двома країнами часто виникають розбіжності щодо їхніх претензій на повітряний простір і територіальні води в Егейському та Середземному морях. Анкара звинувачує Афіни у створенні провокацій у регіоні через свої максималістські амбіції. Греція стверджує, що має 10-мильний повітряний простір, що, за словами Анкари, порушує міжнародне право та правила.

У серпні Міністерство оборони Туреччини заявило, що грецькі винищувачі заблокували радари турецьких F-16 під час супроводу навчального польоту.