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Туреччина звинуватила Грецію у нібито спробі завадити навчанням з НАТО

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Туреччина, Неділя 18 грудня 2022 22:29
Туреччина звинуватила Грецію у нібито спробі завадити навчанням з НАТО Фото: тренувальна місія НАТО, яка здійснювалася спільно з Туреччиною, закінчилась успішно (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Туреччина заявила, що нібито грецькі літаки "намагалися запобігти" місії Туреччини і НАТО в Егейському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily News.

"Бойові та допоміжні літаки наших Повітряних сил і літаки АВАКС на замовлення НАТО виконували координовану НАТО тренувальну місію NEXUS ACE у міжнародному повітряному просторі Егейського моря з метою спільної підготовки. Проте грецькі літаки спробували завадити цій місії", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Туреччини.

При цьому турецькі військові літаки дали "необхідну відповідь", і тренувальну місію НАТО було успішно завершено.

Видання нагадало, що між двома країнами часто виникають розбіжності щодо їхніх претензій на повітряний простір і територіальні води в Егейському та Середземному морях. Анкара звинувачує Афіни у створенні провокацій у регіоні через свої максималістські амбіції. Греція стверджує, що має 10-мильний повітряний простір, що, за словами Анкари, порушує міжнародне право та правила.

У серпні Міністерство оборони Туреччини заявило, що грецькі винищувачі заблокували радари турецьких F-16 під час супроводу навчального польоту.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у Греції вважають загрози президента Туреччини Реджепа Ердогана вдарити ракетами по Афінах на кшталт "північнокорейським настроям".

Нагадаємо, раніше Ердоган під час свого виступу в місті Самсун розповів, що Туреччина виробляє власні балістичні ракети. "Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви кажете "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно, вдарить... Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси і звідти, від Америки до островів", - заявив він.

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