НБУ знову підвищив курс долара

Бюджетний курс

Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні.

У проєкті закладено середній курс гривні до долара на рівні 45,7 грн/долар у 2026 році.

Цей курс є розрахунковим і жодним чином не впливає на валютно-курсову політику НБУ, який встановлює курси за своїми принципами.

Також Кабмін у проєкті бюджету на 2026 рік заклав курс євро: у 2025 році середній курс становитиме 45,8 грн/євро, у 2026 році - 49,4 грн/євро.