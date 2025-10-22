RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ снова повысил курс доллара

Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,755 гривен за 1 доллар (+0,0109 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,369 гривен за 1 евро (-0,1042 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,75-41,78 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,95 гривен, евро упал до 48,95 гривен.

Бюджетный курс

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении.

В проекте заложен средний курс гривны к доллару на уровне 45,7 грн/доллар в 2026 году.

Этот курс является расчетным и никоим образом не влияет на валютно-курсовую политику НБУ, который устанавливает курсы по своим принципам.

Также Кабмин в проекте бюджета на 2026 год заложил курс евро: в 2025 году средний курс составит 45,8 грн/евро, в 2026 году - 49,4 грн/евро.

