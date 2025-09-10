UA

Економіка

НБУ знизив курс злотого до гривні

Фото: курс злотого впав на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3184 гривень за 1 злотий (-0,0385 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

 

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 11 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2138 гривень за 1 долар (+0,0901 грн). Офіційний курс євро становитиме 48,2408 гривень за 1 євро (-0,0508 грн).

Польський злотий подешевшав до євро після того, як країна НАТО збила кілька російських дронів, що залетіли на її територію минулої ночі.

Злотий ослаб на 0,5% проти євро до 4,268 злотого. Це стало найбільшим денним падінням за три місяці.

