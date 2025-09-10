НБУ снизил курс злотого к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 11 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3184 гривен за 1 злотый (-0,0385 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения до минимума с начала апреля.
Официальный курс на 11 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2138 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн). Официальный курс евро составит 48,2408 гривен за 1 евро (-0,0508 грн).
Польский злотый подешевел к евро после того, как страна НАТО сбила несколько российских дронов, залетевших на ее территорию прошлой ночью.
Злотый ослаб на 0,5% против евро до 4,268 злотого. Это стало крупнейшим дневным падением за три месяца.