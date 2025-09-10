Злотий і польські акції подешевшали після атаки російських дронів

Польські акції знизилися разом із національною валютою після того, як країна НАТО збила кілька російських дронів, що залетіли на її територію минулої ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Індекс WIG20 у Варшаві впав на 2,6%, що стало найбільшим падінням за останні два тижні. Пізніше зниження скоротилося до 1,3%, оскільки інвестори вирішили, що вторгнення в польський повітряний простір не призведе до довгострокових наслідків.

Злотий ослаб на 0,5% проти євро до 4,268 злотого. Це стало найбільшим денним падінням за три місяці.

"Я розглядаю поточні падіння як реакцію на геополітичний ризик, швидше як тимчасове явище", - сказав Анджей Бенек, директор з інвестицій фонду Esaliens TFI. "Уряд хоче продемонструвати рішучі дії, звідси і рішення, які провокують сильні настрої на ринку".

Реакція Польщі та НАТО

За словами влади, у польський повітряний простір вторглося щонайменше 19 дронів під час чергової масштабної російської атаки на Україну. У Варшаві назвали це "актом агресії".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у парламенті, що країна звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4, що передбачає консультації щодо військової відповіді. Він додав, що необхідно більше підтримки для захисту східного флангу альянсу.

Настрої інвесторів і тиск на ринки

Для інвесторів ці події знову позначили геополітичні ризики після успішного початку року. Незважаючи на те що індекс WIG20 з початку 2025 року зріс на 27%, останніми тижнями настрої погіршилися через плани уряду запровадити додатковий банківський податок для стабілізації бюджету.

"Оптимізм на початку року щодо можливих мирних дивідендів у регіоні ЦСЄ тепер остаточно відійшов у минуле", - зазначив Аднан Ель-Арабі, керуючий фондом Barings Emerging EMEA Opportunities. "Час оголошень також вплинув на настрій після того, як польський уряд оголосив про нові податки для банків".

Серед найбільших падінь в індексі WIG20 у середу опинилися акції Alior Bank SA і PKO Bank Polski SA.