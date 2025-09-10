ua en ru
Долар подорожчав після зниження до 5-місячного мінімуму

Україна, Середа 10 вересня 2025 15:32
Долар подорожчав після зниження до 5-місячного мінімуму Фото: курс долара зріс на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження до мінімуму з початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2138 гривень за 1 долар (+0,0901 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,2408 гривень за 1 євро (-0,0508 грн).
На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,26-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Інфляція та реакція НБУ

Дані Держстату показали уповільнення річної інфляції в серпні до 13,2%. При цьому другий місяць поспіль фіксується місячна дефляція.

Уповільнення інфляції може призвести до того, що НБУ перейде до пом'якшення грошово-кредитної політики, а також девальвації гривні, оскільки боротьба з інфляцією стає менш актуальним завданням.

НБУ оголосить рішення щодо ключової ставки вже 11 вересня. Облікова ставка НБУ з березня 2025 року перебуває на рівні 15,5% річних.

