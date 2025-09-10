Долар подорожчав після зниження до 5-місячного мінімуму
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження до мінімуму з початку квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 11 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2138 гривень за 1 долар (+0,0901 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,2408 гривень за 1 євро (-0,0508 грн).
На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,26-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Інфляція та реакція НБУ
Дані Держстату показали уповільнення річної інфляції в серпні до 13,2%. При цьому другий місяць поспіль фіксується місячна дефляція.
Уповільнення інфляції може призвести до того, що НБУ перейде до пом'якшення грошово-кредитної політики, а також девальвації гривні, оскільки боротьба з інфляцією стає менш актуальним завданням.
НБУ оголосить рішення щодо ключової ставки вже 11 вересня. Облікова ставка НБУ з березня 2025 року перебуває на рівні 15,5% річних.