Долар подорожчав після зниження до 5-місячного мінімуму

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження до мінімуму з початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,26-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 11 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2138 гривень за 1 долар (+0,0901 грн).

Інфляція та реакція НБУ

Дані Держстату показали уповільнення річної інфляції в серпні до 13,2%. При цьому другий місяць поспіль фіксується місячна дефляція.

Уповільнення інфляції може призвести до того, що НБУ перейде до пом'якшення грошово-кредитної політики, а також девальвації гривні, оскільки боротьба з інфляцією стає менш актуальним завданням.

НБУ оголосить рішення щодо ключової ставки вже 11 вересня. Облікова ставка НБУ з березня 2025 року перебуває на рівні 15,5% річних.