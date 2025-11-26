ua en ru
НБУ знизив курс злотого

Україна, Середа 26 листопада 2025 16:27
НБУ знизив курс злотого
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс польського злотого на 27 листопада. Порівняно зі значенням, встановленим 26 листопада, злотий подешевшав на 2 копійки та тепер коштує 11,56 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 листопада 2025 року встановлено на рівні 11,5681 гривні за один злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку злотий зміцнився. Станом на 26 листопада середня ціна його продажу в обмінних пунктах досягла 11,65 гривні – на 2 копійки більше, ніж днем раніше. У купівлі польська валюта також подорожчала: у середньому її приймають по 11,26 гривні, що також на 2 копійки вище рівня 25 листопада.

З листопада злотий поступово зміцнювався, додавши 14 копійок: у перший день місяця його курс становив 11,42 гривні. У річному розрізі зміцнення виглядає істотніше – порівняно з 1 січня 2025 року, коли злотий коштував 10,25 гривні, його вартість збільшилася більш ніж на 13%, тобто на 1,31 гривні.

Національний банк встановлює курс гривні до злотого щодня, враховуючи рух пари злотий-долар на польському валютному ринку. Офіційний курс долара на 27 листопада становить 42,2987 гривні. При цьому 26 листопада американська валюта оновила історичний максимум – 42,4015 гривні. Попередній рекорд було зафіксовано 25 листопада, коли курс піднявся до 42,37 гривні.

Офіційний курс євро на 27 листопада встановлено на рівні 48,9481 гривні - вартість практично не змінилася і залишається близькою до показника попереднього дня.

