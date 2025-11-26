ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ понизил курс злотого

Украина, Среда 26 ноября 2025 16:27
UA EN RU
НБУ понизил курс злотого
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс польского злотого на 27 ноября. По сравнению со значением, установленным 26 ноября, злотый подешевел на 2 копейки и теперь стоит 11,56 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 ноября 2025 года установлен на уровне 11,5681 гривны за один злотый.

НБУ понизил курс злотого

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке злотый укрепился. По состоянию на 26 ноября средняя цена его продажи в обменных пунктах достигла 11,65 гривны – на 2 копейки больше, чем днем ранее. В покупке польская валюта также подорожала: в среднем её принимают по 11,26 гривны, что также на 2 копейки выше уровня 25 ноября.

С ноября злотый постепенно укреплялся, прибавив 14 копеек: в первый день месяца его курс составлял 11,42 гривны. В годовом разрезе укрепление выглядит существеннее – по сравнению с 1 января 2025 года, когда злотый стоил 10,25 гривны, его стоимость увеличилась более чем на 13%, то есть на 1,31 гривны.

Национальный банк устанавливает курс гривны к злотому ежедневно, учитывая движение пары злотый–доллар на польском валютном рынке. Официальный курс доллара на 27 ноября составляет 42,2987 гривны. При этом 26 ноября американская валюта обновила исторический максимум – 42,4015 гривны. Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 ноября, когда курс поднялся до 42,37 гривны.

Официальный курс евро на 27 ноября установлен на уровне 48,9481 гривны – стоимость практически не изменилась и остается близкой к показателю предыдущего дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках Курсы валют
Новости
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины