НБУ понизил курс злотого

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс польского злотого на 27 ноября. По сравнению со значением, установленным 26 ноября, злотый подешевел на 2 копейки и теперь стоит 11,56 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 27 ноября 2025 года установлен на уровне 11,5681 гривны за один злотый.

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке злотый укрепился. По состоянию на 26 ноября средняя цена его продажи в обменных пунктах достигла 11,65 гривны – на 2 копейки больше, чем днем ранее. В покупке польская валюта также подорожала: в среднем её принимают по 11,26 гривны, что также на 2 копейки выше уровня 25 ноября.

С ноября злотый постепенно укреплялся, прибавив 14 копеек: в первый день месяца его курс составлял 11,42 гривны. В годовом разрезе укрепление выглядит существеннее – по сравнению с 1 января 2025 года, когда злотый стоил 10,25 гривны, его стоимость увеличилась более чем на 13%, то есть на 1,31 гривны.