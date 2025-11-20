ua en ru
НБУ знизив курс злотого

Україна, Четвер 20 листопада 2025 17:21
UA EN RU
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України встановив на 21 листопада нижчий курс польського злотого щодо гривні. Порівняно з показником, зафіксованим 20 листопада, вартість польської національної валюти зменшилася на 7 копійок і становить 11,46 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польської валюти на 21 листопада 2025 року встановлено на рівні 11,4642 гривні за один злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку курс польського злотого також продемонстрував зниження. Якщо 19 листопада обмінні пункти пропонували купити злотий у середньому по 11,20 гривні та продавали по 11,65 гривні, то 20 листопада котирування опустилися.

Курс купівлі національної польської валюти знизився до 11,12 гривні, а продажу – до 11,57 гривні. Таким чином, за добу злотий подешевшав на 8 копійок як з купівлі, так і з продажу.

З початку листопада курс польського злотого в Україні зріс на 4 копійки. Якщо 1 листопада він становив 11,42 гривні, то зараз торгується трохи дорожче. З початку року злотий помітно зміцнився. На 1 січня 2025 року його курс був на рівні 10,25 гривні. Тобто за рік польська валюта подорожчала більш ніж на 12% – на 1,21 гривні.

Нацбанк України визначає курс гривні до злотого щодня, орієнтуючись на котирування пари злотий-долар на польському валютному ринку. Регулятор підвищив офіційний курс долара: американська валюта додала 6 копійок і на 21 листопада 2025 року коштує 42,1549 гривні. Курс євро, навпаки, знизився. На 21 листопада його встановлено на рівні 48,5161 гривні – на 22 копійки менше, ніж днем раніше.

