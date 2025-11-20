ua en ru
НБУ підвищив курс долара

Україна, Четвер 20 листопада 2025 16:50
Фото: Курс долара підвищився на 6 копійок (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Вартість валюти США залишилася збільшилася на 6 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 21 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1549 гривні за 1 долар.

З початку року долар подорожчав на 13 копійок: 1 січня 2025 року він коштував 42,02 грн. З початку листопада зростання американської валюти становило 18 копійок - у перший день місяця курс був на рівні 41,97 гривні за долар.

НБУ підвищив курс долараКурс долара і євро на 21 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 21 листопада встановлено на позначці 48,5161 гривні. Європейська валюта ослабла: порівняно з 20 листопада її вартість знизилася на 22 копійки.

НБУ підвищив курс долараДинаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 19 листопада курс на момент закриття торгів становив 42,08-42,11 грн/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 18 листопада курс долара не змінився.

НБУ підвищив курс долараКурс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 19 листопада підвищився на 6 копійок. Американська валюта в середньому коштує 42,37 гривні. Євро, тим часом, подешевшало на 12 копійок. На готівковому ринку його середній курс становить 49,03 гривні.

Прогноз курсу долара

У листопаді-грудні в Україні очікується помірне зростання долара та євро. За прогнозами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, американська валюта коливатиметься від 41,8 до 42,5 гривні, а європейська - від 48,5 до 50 гривень.

