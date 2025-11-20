Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Вартість валюти США залишилася збільшилася на 6 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс долара на 21 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1549 гривні за 1 долар.

З початку року долар подорожчав на 13 копійок: 1 січня 2025 року він коштував 42,02 грн. З початку листопада зростання американської валюти становило 18 копійок - у перший день місяця курс був на рівні 41,97 гривні за долар.

Курс долара і євро на 21 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 21 листопада встановлено на позначці 48,5161 гривні. Європейська валюта ослабла: порівняно з 20 листопада її вартість знизилася на 22 копійки.

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 19 листопада курс на момент закриття торгів становив 42,08-42,11 грн/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 18 листопада курс долара не змінився.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 19 листопада підвищився на 6 копійок. Американська валюта в середньому коштує 42,37 гривні. Євро, тим часом, подешевшало на 12 копійок. На готівковому ринку його середній курс становить 49,03 гривні.