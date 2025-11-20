ua en ru
НБУ понизил курс злотого

Украина, Четверг 20 ноября 2025 17:21
НБУ понизил курс злотого Курс злотого понизился до 11,46 гривны (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины установил на 21 ноября более низкий курс польского злотого по отношению к гривне. По сравнению с показателем, зафиксированным 20 ноября, стоимость польской национальной валюты уменьшилась на 7 копеек и составляет 11,46 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польской валюты на 21 ноября 2025 года установлен на уровне 11,4642 гривны за один злотый.

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке курс польского злотого также продемонстрировал снижение. Если 19 ноября обменные пункты предлагали купить злотый в среднем по 11,20 гривны и продавали по 11,65 гривны, то 20 ноября котировки опустились.

Курс покупки национальной польской валюты снизился до 11,12 гривны, а продажи – до 11,57 гривны. Таким образом, за сутки злотый подешевел на 8 копеек как по покупке, так и по продаже.

С начала ноября курс польского злотого в Украине вырос на 4 копейки. Если 1 ноября он составлял 11,42 гривны, то сейчас торгуется немного дороже. С начала года злотый заметно укрепился. На 1 января 2025 года его курс был на уровне 10,25 гривны. То есть за год польская валюта подорожала более чем на 12% – на 1,21 гривны.

Нацбанк Украины определяет курс гривны к злотому ежедневно, ориентируясь на котировки пары злотый–доллар на польском валютном рынке. Регулятор повысил официальный курс доллара: американская валюта прибавила 6 копеек и на 21 ноября 2025 года стоит 42,1549 гривны. Курс евро, наоборот, снизился. На 21 ноября он установлен на уровне 48,5161 гривны – на 22 копейки меньше, чем днем ранее.

