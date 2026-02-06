ua en ru
НБУ знизив курс долара на понеділок: чи варто скуповувати валюту "на всі гроші"

Україна, П'ятниця 06 лютого 2026 18:00
UA EN RU
НБУ знизив курс долара на понеділок: чи варто скуповувати валюту "на всі гроші" Фото: чи варто скуповувати валюту "на всі гроші" (соцмережі ПриватБанку)
Автор: Ірина Гамерська

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 лютого. Після вихідних американська валюта втратить у ціні кілька копійок.

З яким курсом валют розпочнеться наступний тиждень та чи варто витрачать всі заощадження на долари - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Курс НБУ на 9 лютого: долар подешевшає на 10 копійок (до 43,04 грн), а євро - на 13 копійок (до 50,76 грн).
  • Порада експертів: Не варто витрачати всі заощадження на купівлю валюти.
  • Гривня vs Готівка: Експерти рекомендують не тримати гривню "під матрацом", а вкладати у депозити або ОВДП.
  • Ризики готівки: Зберігання великих сум вдома - це не лише інфляційні втрати, а й прямі безпекові ризики в умовах війни.

НБУ знизив курс долара на понеділок: чи варто скуповувати валюту &quot;на всі гроші&quot;

Фото: НБУ опустив курс долара та євро на 9 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют на 9 лютого

За даними НБУ, у понеділок курс долара буде встановлено на рівні 43,04 (-10 копійок). Нацбанк також продовжує знижувати євро, у понеділок ціна впаде на 13 копійок - до 50,76.

Чи варто купувати валюту?

В інтервю РБК-Україна засновника та президента інвестиційної групи "УНІВЕР".Тарас Козак наголосив, що не варто купувати валюту на всі гроші. Експерт радить диверсифікувати свої активи - трохи в доларах, євро, трохи в гривнях.

Але, Козак наголошує, що гривні варто тримати не в готівці, а в фінансових інструментах. Наприклад - ОВДП.

Чи варто тримати гроші в готівці?

Економіст Борис Кушнірук у коментарі РБК-Україна теж зазначає, що тримання грошей у готівці має свої ризики.

"Вона (готівка, - ред.) завжди у вас, ви завжди можете нею скористатися. Якщо вона не згорить від прильоту ракети, але це ризики нашого дня", - зазначив він.

Кушнірук радить тримати гроші переважно в гривні на депозитах. І частину коштів - або на короткостроковому депозиті, або в доларах чи євро.

