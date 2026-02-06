НБУ снизил курс доллара на понедельник: стоит ли скупать валюту "на все деньги"

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 9 февраля. После выходных американская валюта потеряет в цене несколько копеек.

С каким курсом валют начнется следующая неделя и стоит ли тратить все сбережения на доллары - читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Курс НБУ на 9 февраля: доллар подешевеет на 10 копеек (до 43,04 грн ), а евро - на 13 копеек (до 50,76 грн ).

доллар подешевеет на (до ), а евро - на (до ). Совет экспертов: Не стоит тратить все сбережения на покупку валюты.

Не стоит тратить все сбережения на покупку валюты. Гривна vs Наличные: Эксперты рекомендуют не держать гривну "под матрасом", а вкладывать в депозиты или ОВГЗ .

Эксперты рекомендуют не держать гривну "под матрасом", а вкладывать в . Риски наличных: Хранение крупных сумм дома - это не только инфляционные потери, но и прямые риски безопасности в условиях войны.

Фото: НБУ опустил курс доллара и евро на 9 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют на 9 февраля

По данным НБУ, в понедельник курс доллара будет установлен на уровне 43,04 (-10 копеек). Нацбанк также продолжает снижать евро, в понедельник цена упадет на 13 копеек - до 50,76.

Стоит ли покупать валюту?

В интервью РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак отметил, что не стоит покупать валюту на все деньги. Эксперт советует диверсифицировать свои активы - немного в долларах, евро, немного в гривнах.

Но, Козак отмечает, что гривны стоит держать не в наличке, а в финансовых инструментах. Например - ОВГЗ.

Стоит ли держать деньги в наличных?

Экономист Борис Кушнирук в комментарии РБК-Украина тоже отмечает, что хранение денег в наличке имеет свои риски.

"Она (наличка, - ред.) всегда у вас, вы всегда можете ею воспользоваться. Если она не сгорит от прилета ракеты, но это риски нашего дня", - отметил он.

Кушнирук советует держать деньги преимущественно в гривне на депозитах. И часть средств - либо на краткосрочном депозите, либо в долларах или евро.