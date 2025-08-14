НБУ знизив курс долара до 41,45 гривень

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні - на 6 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора

На готівковому ринку курс продажу долара зменшився на 5 копійок до 41,66 гривень, курс продажу євро також знизився на 5 копійок - до 48,83 гривень.

На міжбанку сьогодні курс знизився на 9 копійок до 41,42-41,45 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям 14 серпня.

Офіційний курс долара на 15 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,45 гривень за 1 долар (-0,0649 грн).

Прогноз курсу долара

До кінця 2025 року в Україні курс долара може зрости до 42,6 гривні. Такий прогноз у коментарі РБК-Україна висловив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків. Золотовалютні резерви зростуть до 55 млрд доларів (станом на 14 серпня вони становлять 43 млрд доларів).

Якщо Україна отримає додаткові 10 млрд доларів допомоги, вважає аналітик, курс можна буде утримати стабільним і наступного року, хоча у 2026-му резерви, ймовірно, скоротяться до 40-45 млрд доларів.