НБУ снизил курс доллара до 41,45 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне – на 6 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора
Официальный курс доллара на 15 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,45 гривен за 1 доллар (-0,0649 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составляет 48,4405 гривен за 1 евро (-0,2067 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс снизился на 9 копеек до 41,42-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 14 августа.
udinform.com
На наличном рынке курс продажи доллара уменьшился на 5 копеек до 41,66 гривен, курс продажи евро также снизился на 5 копеек – до 48,83 гривен.
Прогноз курса доллара
До концы 2025 года в Украине курс доллара может вырасти до 42,6 гривны. Такой прогноз в комментарии РБК-Украина высказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Золотовалютные резервы вырастут к 55 млрд долларов (по состоянию на 14 августа они составляют 43 млрд долларов).
Если Украина получит дополнительные 10 млрд долларов помощи, считает аналитик, курс можно будет удержать стабильным и в следующем году, хотя в 2026-м резервы, вероятно, сократятся до 40-45 млрд долларов.