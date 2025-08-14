ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ снизил курс доллара до 41,45 гривен

Украина, Четверг 14 августа 2025 15:53
UA EN RU
НБУ снизил курс доллара до 41,45 гривен Фото: Курс доллара уменьшился на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне – на 6 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора

Официальный курс доллара на 15 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,45 гривен за 1 доллар (-0,0649 грн).

НБУ снизил курс доллара до 41,45 гривен

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,4405 гривен за 1 евро (-0,2067 грн).

НБУ снизил курс доллара до 41,45 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 9 копеек до 41,42-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 14 августа.

НБУ снизил курс доллара до 41,45 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара уменьшился на 5 копеек до 41,66 гривен, курс продажи евро также снизился на 5 копеек – до 48,83 гривен.

Прогноз курса доллара

До концы 2025 года в Украине курс доллара может вырасти до 42,6 гривны. Такой прогноз в комментарии РБК-Украина высказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Золотовалютные резервы вырастут к 55 млрд долларов (по состоянию на 14 августа они составляют 43 млрд долларов).

Если Украина получит дополнительные 10 млрд долларов помощи, считает аналитик, курс можно будет удержать стабильным и в следующем году, хотя в 2026-м резервы, вероятно, сократятся до 40-45 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
Новости
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия