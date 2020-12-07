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НБУ значительно снизил официальный курс евро

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 18:03
НБУ значительно снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская подешевела на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,25 гривен за евро. Это на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 декабря установлен на таком уровне: 34,2586 гривен за евро (-0,1309 грн). При этом курс евро на 7 декабря составляет 34,3895 гривен за евро.

НБУ значительно снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился после того, как накануне вырос до максимума почти за три года.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 34,17 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,15 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,23 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 декабря установлен на таком уровне: 28,2394 гривен за 1 доллар (-0,0519 грн). При этом курс доллара на 7 декабря составляет: 28,2913 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается четвертый день подряд после непрерывного роста с середины ноября.

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