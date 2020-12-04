Курс евро снизился после достижения максимума с февраля 2018 года

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская подешевела на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,38 гривен за евро. Это на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 декабря установлен на таком уровне: 34,3895 гривен за евро (+0,0887 грн). При этом курс евро на 4 декабря составляет 34,4047 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился после того, как накануне вырос до максимума почти за три года.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 34,35 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,33 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,29 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 декабря установлен на таком уровне: 28,2913 гривен за 1 доллар (-0,0125 грн). При этом курс доллара на 4 декабря составляет: 28,3038 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается третий день подряд после непрерывного роста с середины ноября.