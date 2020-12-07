Курс доллара на межбанке ускорил падение в начале недели

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился ниже уровня 28,15 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 7 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 13 копеек до 28,13 гривен за доллар, курс в покупке до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 34,17 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1100 - 28,1300 грн/доллар, евро 34,1536 - 34,1751 грн/евро, российский рубль 0,3820 - 0,3825 грн/рубль.

Отметим, 4 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2450 - 28,2650 грн/доллар, евро 34,3346 - 34,3589 грн/евро, российский рубль 0,3824 - 0,3828 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,23 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 декабря установлен на таком уровне: 28,2394 гривен за 1 доллар (-0,0519 грн). При этом курс доллара на 7 декабря составляет: 28,2913 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается четвертый день подряд после непрерывного роста с середины ноября.