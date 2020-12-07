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НБУ значно знизив офіційний курс євро

Київ, Понеділок 07 грудня 2020 18:03
НБУ значно знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська подешевшала на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,25 гривень за євро. Це на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 грудня встановлено на такому рівні: 34,2586 гривень за євро (-0,1309 грн). При цьому курс євро на 7 грудня становить 34,3895 гривень за євро.

НБУ значно знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився після того, як напередодні виріс до максимуму майже за три роки.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 18 копійок до 34,17 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,15 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 8 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,23 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 грудня встановлено на такому рівні: 28,2394 гривень за 1 долар (-0,0519 грн). При цьому курс долара на 7 грудня становить: 28,2913 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується четвертий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.

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