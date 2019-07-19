НБУ значительно снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,81 грн/доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 июля установлен на таком уровне: 2581,5345 гривен за 100 долларов (-21,4704 гривен).

При этом курс доллара на 19 июля составляет 2603,0049 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 9 копеек до 25,96 гривен за доллар, курс в покупке до 25,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,22 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 26,11 гривен за доллар, в покупке на 1 копейку до 25,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,32 гривен за евро.

Отметим, глава Национального банка Украины Яков Смолий уверен, что политические процессы почти не влияют на курс гривны к доллару и парламентские выборы не должны повлиять. "Двойные выборы имели определенное ожидание рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никаким образом не влияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает это делать сегодня", - сказал Смолий.