Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел 9 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 9 копеек до 25,96 гривен за доллар, курс в покупке до 25,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,22 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,9200 - 25,9600 грн/доллар, евро 29,1859 - 29,2283 грн/евро, российский рубль 0,4123 - 0,4131 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,9200 25,9600

EUR/UAH 29,1859 29,2283

RUB/UAH 0,4123 0,4131

Напомним, 18 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,0450 - 26,0550 грн/доллар, евро 29,2120 - 29,2345 грн/евро, российский рубль 0,4133 - 0,4141 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,03 грн/доллар, что на 17 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 июля установлен на таком уровне: 2603,0049 гривен за 100 долларов (+16,7962 гривен).