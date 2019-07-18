Глава НБУ назвал причины укрепления гривны к доллару

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Политические процессы не влияют на курс национальной валюты

Главными причинами укрепления курса гривны к доллару с начала 2019 года стали внешняя конъюнктура и вложения нерезидентов в ОВГЗ. Об этом сегодня на брифинге сказал глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Смолий отметил, что с начала года наблюдалась благоприятная конъюнктура на внешних рынках для товаров украинского экспорта. Кроме того, наблюдался приток средств нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

"Это повлекло увеличение предложения валюты на рынке и, как следствие, укрепление гривны", - сказал он.

В то же время, отметил глава НБУ, политические процессы почти не влияют на курс гривны к доллару и парламентские выборы не должны повлиять.

"Двойные выборы имели определенное ожидание рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никаким образом не влияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает это делать сегодня", - добавил Смолий.

Напомним, по данным опроса НБУ, во втором квартале 2019 года руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в июне 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 161,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 985,6 млн долларов. Таким образом в июне чистая продажа валюты населением составила 176,0 млн долларов.