Доллар и евро снижаются на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 3 копейки, евро на 12 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 26,11 гривен за доллар, в покупке на 1 копейку до 25,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,32 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,65 - 26,00 (25,50 - 26,05 - 18 июля), продажи 26,00 - 26,30 (26,00 - 26,30 - 18 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,85 (25,86 - 18 июля), продажи - 26,11 (26,14 - 18 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,70 - 29,15 (28,55 - 29,15 - 18 июля), продажи 29,15 - 29,65 (29,20 - 29,55 - 18 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,90 (28,93 - 18 июля), продажи - 29,32 (29,44 - 18 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,03 (2,50 - 4,03 - 18 июля), продажи - 4,05 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 18 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,80 - 18 июля), продажи 4,16 (4,15 - 18 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,9200 - 25,9600 грн/доллар, евро 29,1859 - 29,2283 грн/евро, российский рубль 0,4123 - 0,4131 грн/рубль.