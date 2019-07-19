НБУ значно знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,81 грн/долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 липня встановлено на такому рівні: 2581,5345 гривень за 100 доларів (-21,4704 гривень).

При цьому курс долара на 19 липня становить 2603,0049 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку порівняно із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 25,96 гривень за долар, курс купівлі до 25,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 29,22 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,11 гривень за долар, купівлі на 1 копійку до 25,85 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 29,32 гривень за євро.

Відзначимо, що глава Національного банку України Яків Смолій впевнений, що політичні процеси майже не впливають на курс гривні до долара і парламентські вибори не повинні вплинути. "Подвійні вибори мали певне очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно ніяким чином не впливало на валютний курс. Він як формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує це робити сьогодні", - сказав Смолій.