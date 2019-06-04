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НБУ значительно повысил официальный курс евро

Новости » Финансы    04.06.2019 - 17:30
НБУ значительно повысил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала еще на 45 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 45 копеек до 30,59 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 июня установлен на таком уровне 3059,1477 гривны за 100 евро (+44,2495 грн).

При этом курс евро на 4 июня составляет 3014,8982 гривны за 100 евро.

НБУ значительно повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 4 июня 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 49 копеек до 30,60 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,30 - 30,30 (29,15 - 29,90 - 3 июня), продажи 30,30 - 30,95 (29,90 - 30,50 - 3 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,02 (29,60 - 3 июня), продажи - 30,60 (30,11 - 3 июня) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 30,54 гривен за евро. Курс покупки составляет 30,50 грн/евро.

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