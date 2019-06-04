ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ значно підвищив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    04.06.2019 - 17:30
НБУ значно підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала ще на 45 копійок

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 45 копійок до 30,59 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 червня, встановлений на такому рівні 3059,1477 гривні за 100 євро (+44,2495 грн).

При цьому курс євро на 4 червня становить 3014,8982 гривні за 100 євро.

НБУ значно підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 49 копійок до 30,60 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,30 - 30,30 (29,15 - 29,90 - 3 червня), продажу 30,30 - 30,95 (29,90 - 30,50 - 3 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,02 (29,60 - 3 червня), продажу - 30,60 (30,11 - 3 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 19 копійок до 30,54 гривень за євро. Курс покупки становить 30,50 грн/євро.

Курс долара виріс на міжбанку НБУ значно підвищив офіційний курс долара
Новини України курс НБУКурс гривніКурс євро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся