Курс доллара вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 4 июня 2019 года вырос на 5 копеек до 27,15 грн/доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 30,54 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1100 - 26,1500 грн/доллар, евро 30,5041 - 30,5464 грн/евро, российский рубль 0,4157 - 0,4165 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1100 26,1500

EUR/UAH 30,5041 30,5464

RUB/UAH 0,4157 0,4165

Напомним, 3 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0600 - 27,1000 грн/доллар, евро 30,3126 - 30,3547 грн/евро, российский рубль 0,4143 - 0,4151 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 27,20 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 июня установлен на таком уровне: 2720,6934 гривен за 100 долларов (+25,21 гривен).