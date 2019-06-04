Доллар и евро резко выросли на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 24 копейки, евро вырос на 49 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 24 копейки до 27,18 гривен за доллар, в покупке вырос на 24 копейки до 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 49 копеек до 30,60 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,60 - 27,00 (26,40 - 26,80 - 3 июня), продажи 27,00 - 27,40 (26,65 - 27,20 - 3 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,87 (26,63 - 3 июня), продажи - 27,18 (26,94 - 3 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,30 - 30,30 (29,15 - 29,90 - 3 июня), продажи 30,30 - 30,95 (29,90 - 30,50 - 3 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,02 (29,60 - 3 июня), продажи - 30,60 (30,11 - 3 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,05 - 3 июня), продажи - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 3 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,80 - 3 июня), продажи 4,15 (4,15 - 3 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,2000 - 27,2200 грн/доллар, евро 30,6544 - 30,6796 грн/евро, российский рубль 0,4172 - 0,4177 грн/рубль.