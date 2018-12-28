Доллар вырос на межбанке

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар растет второй день подряд после длительного снижения

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 14 копеек до 27,65 грн/доллар, курс в покупке до 27,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 31,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,5800 - 27,6500 грн/доллар, евро 31,5901 - 31,6647 грн/евро, российский рубль 0,3970 - 0,3982 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,5800 27,6500

EUR/UAH 31,5901 31,6647

RUB/UAH 0,3970 0,3982

Напомним, 27 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,4900 - 27,5100 грн/доллар, евро 31,4100 - 31,4360 грн/евро, российский рубль 0,3958 - 0,3964 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,45 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на таком уровне: 2745,4979 гривен за 100 долларов (+18,7191 гривен).