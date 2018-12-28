НБУ значно підвищив офіційний курс долара

Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара росте другий день підряд після тривалого періоду зниження

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 грн/долар, що на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 грудня встановлений на такому рівні: 2768,8264 гривень за 100 доларів (+23,3285 гривень).

При цьому курс долара на 28 грудня становить 2745,4979 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 28 грудня склало 27,67 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,6798 гривень за долар, що 22 копійки вище, ніж встановлений 27 грудня (27,4558 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 28 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 14 копійок до 27,65 грн/долар, курс купівлі до 27,58 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 31,66 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 27,60 гривень за долар, на покупці виріс на 2 копійки до 27,32 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 40 копійок до 31,85 гривень за євро.