НБУ збільшив продаж доларів для підтримки гривні до максимуму цього року

Інтервенції НБУ у жовтні були максимальними у 2024 році.

З початку року НБУ продав на міжбанку 26,806 млрд доларів.

У жовтні Україна отримувала 1,4 млрд доларів міжнародної допомоги для покриття дефіциту бюджету: кредит від Канади на 300 млрд доларів і транш МВФ на 1,1 млрд доларів.

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З початку року допомога досягла 25,9 млрд доларів. У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні більші, ніж допомога Києву. У жовтні міжнародні резерви України мають скоротитись.

Однак до кінця року Україна очікує отримати близько 15 млрд доларів. У підсумку за прогнозом НБУ допомога досягне 41,5 млрд доларів і буде значно меншою за інтервенції НБУ на міжбанку.

Курс долара в жовтні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи чи знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Курс долара коливався протягом жовтня у діапазоні від 41,17 до 41,37 грн/долар. За жовтень курс долара зріс на 0,3% (з 41,16 до 41,27 грн/долар). З початку року долар подорожчав на 8,7% (з 37,98 до 31 жовтня 2023 року).

Курс на готівковому ринку залежить від міжбанку. За місяць курс упав на 5 копійок до 41,50 грн/долар.