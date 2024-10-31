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НБУ очікує початку надходження 50 млрд доларів від російських активів вже найближчим часом

Україна, Четвер 31 жовтня 2024 14:40
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НБУ очікує початку надходження 50 млрд доларів від російських активів вже найближчим часом Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) покращив прогноз обсягів міжнародної допомоги Україні. Безповоротна допомога країн G7 за рахунок російських активів почне надходити вже найближчим часом.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

"Очікується, що цього року загальна сума міжнародного фінансування сягне 41,5 млрд доларів, а наступного - 38,4 млрд доларів", - сказав він.

За його словами, до кінця року очікується надходження понад 15 млрд доларів, з яких 4,8 млрд доларів за програмою SPUR зі Світовим банком за підтримки фінансування з боку США.

Як зазначив Пишний, міжнародні партнери суттєво наблизилися до надання Україні безповоротної позики, забезпеченої доходами від знерухомлених російських активів, обсягом до 50 млрд доларів у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.

"Досягнення відповідних домовленостей, які дають Україні розраховувати на те, що ця сума буде доступна вже найближчим часом, вже у наступному році", - сказав він.

Голова НБУ нагадав, що інструмент було погоджено лідерами G7 на політичному рівні, і зараз він набуває "остаточних, на технічному рівні обрисів".

"Збереження зовнішньої підтримки разом із достатніми обсягами внутрішніх ринкових залучень дадуть змогу уряду й надалі покривати значний дефіцит бюджету без звернення до емісійного фінансування", - сказав він.

Нагадаємо, в липні НБУ очікував залучення міжнародного фінансування в розмірі 38 млрд доларів у 2024 році, 31,4 млрд доларів у 2025 році та 21,1 млрд доларів у 2026 році.

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