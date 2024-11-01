НБУ увеличил продажу долларов для поддержки гривны до максимума в этом году

Национальный банк Украины в октябре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 3,428 млрд долларов, что на 6,7% больше, чем в сентябре (3,214 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Интервенции НБУ в октябре были максимальными в 2024 году.
С начала года НБУ продал на межбанке 26,806 млрд долларов.
В октябре Украина получала 1,4 млрд долларов международной помощи для покрытия дефицита бюджета: кредит от Канады на 300 млрд долларов и транш МВФ на 1,1 млрд долларов.
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С начала года помощь достигла 25,9 млрд долларов. В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны больше, чем помощь Киеву. В октябре международные резервы Украины должны сократиться.
Однако до конца года Украина ожидает получить порядка 15 млрд долларов. В итоге по прогнозу НБУ помощь достигнет 41,5 млрд долларов и будет значительно меньше интервенций НБУ на межбанке.
Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.
Курс доллара колебался в течение октября в диапазоне от 41,17 до 41,37 грн/доллар. За октябрь курс доллара вырос на 0,3% (с 41,16 до 41,27 грн/доллар). С начала года доллар подорожал на 8,7% (с 37,98 на 31 октября 2023 года).
Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За месяц курс упал на 5 копеек до 41,50 грн/доллар.
За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год.
В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,6 млрд долларов. За 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов