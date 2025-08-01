НБУ увеличил продажу долларов из резервов до максимума с января

Структурный дефицит валюты в июле увеличился до максимума с января 2025 года. Национальный банк Украины увеличил продажу долларов при относительно стабильном курсе доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

В июле 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 3,436 млрд долларов. Это на 16% больше, чем в июне (2,923 млрд долларов).



НБУ увеличивает продажи третий месяц подряд. С начала года НБУ продал на межбанке 20,980 млрд долларов. За это время Украина получила международную помощь на сумму 24 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.



По прогнозу НБУ, внешнее финансирование составит 54 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке. МВФ прогнозирует, что финансирование составит 53,6 млрд долларов (без траншей самого фонда.).

Курс доллара в июне

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. Фактически это та валюта, которая поступила за счет международной помощи. НБУ лишь перераспределяет ее через межбанк.

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

В июле официальный курс доллара вырос на 12 копеек до 41,76 гривен. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар.

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За июль курс не изменился - 41,90 грн/доллар.