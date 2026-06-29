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НБУ заявив про найдовший за 15 років період швидкого зростання кредитування

14:25 29.06.2026 Пн
2 хв
Нацбанк назвав сфери бізнесу, які найактивніше залучають гроші під час війни
aimg Олег Хомчук
Попит українського бізнесу на кредити залишається високим (фото: сторынка НБУ на Flickr)

В Україні триває найдовший за 15 років період зростання кредитування. Гривневий портфель уже рік додає понад 30% щорічно, прискорилися й валютні позики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на новий Звіт про фінансову стабільність, оприлюднений Національним банком.

У НБУ зазначають, що попит бізнесу на позики залишається високим попри сповільнення економіки та воєнні ризики. Банки, зі свого боку, готові активніше кредитувати компанії, а умови фінансування для малого та середнього бізнесу пом’якшуються вже четвертий квартал поспіль.

На що йдуть кредити

Дедалі більше позик банки надають на довгий строк. Значна частина коштів спрямовується на:

  • відновлення інфраструктури;
  • проєкти в енергетиці;
  • розширення виробництва;
  • фінансування оборонного сектору.

Регулятор пов’язує стійке зростання кредитування з кількома факторами: високим попитом бізнесу, кращою доступністю банківських позик та фінансовою стійкістю компаній, які дедалі частіше можуть залучати кредити на ринкових умовах без державного субсидування.

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Якість кредитів

НБУ також наголошує на високій якості кредитного портфеля. Частка дефолтів залишається історично низькою, боргове навантаження позичальників оцінюється як прийнятне, а банки продовжують успішно врегульовувати проблемні кредити.

За результатами опитувань підприємств, 35% респондентів очікують потребу в нових позиках найближчим часом – це на 3 відсоткові пункти більше, ніж у попередньому кварталі. Основними драйверами попиту залишаються не лише потреби в обіговому капіталі, а й інвестиції у відбудову та модернізацію виробництва.

Нагадаємо, облікова ставка НБУ залишається без змін: в червні регулятор втретє зафіксував її на позначці 15% річних. Причиною такої паузи в Нацбанку називають необхідність згладити ризики від конфлікту на Близькому Сході та нівелювати загрози через недостатнє зовнішнє фінансування.

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