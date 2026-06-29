RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

НБУ заявил о самом длинном за 15 лет периоде быстрого роста кредитования

14:25 29.06.2026 Пн
2 мин
Нацбанк назвал сферы бизнеса, которые наиболее активно привлекают деньги во время войны
aimg Олег Хомчук
Спрос украинского бизнеса на кредиты остается высоким (фото: страница НБУ на Flickr)

В Украине длится самый длинный за 15 лет период роста кредитования. Гривневый портфель уже год прибавляет более 30% ежегодно, ускорились и валютные ссуды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый Отчет о финансовой стабильности, обнародованный Национальным банком.

В НБУ отмечают, что спрос бизнеса на кредиты остается высоким несмотря на замедление экономики и военные риски. Банки со своей стороны готовы активнее кредитовать компании, а условия финансирования для малого и среднего бизнеса смягчаются уже четвертый квартал подряд.

На что идут кредиты

Все больше кредитов банки предоставляют на долгий срок. Значительная часть направляется на:

  • восстановление инфраструктуры;
  • проекты в энергетике;
  • расширение производства;
  • финансирование оборонного сектора

Регулятор связывает устойчивый рост кредитования с несколькими факторами: высоким спросом со стороны бизнеса, улучшением доступности банковских кредитов и финансовой устойчивостью компаний, которые все чаще могут привлекать финансирование на рыночных условиях без государственного субсидирования.

Читайте также: Даст ли НБУ упасть гривне: что означает "ястребиная" политика Нацбанка

Качество кредитов

НБУ также отмечает высокое качество кредитного портфеля. Доля дефолтов остается исторически низкой, долговая нагрузка заемщиков оценивается как приемлемая, а банки продолжают успешно урегулировать проблемные кредиты.

По результатам опросов предприятий, 35% респондентов ожидают потребность в новых кредитах в ближайшее время – это на 3 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале. Основными драйверами спроса остаются не только потребности в оборотном капитале, но и инвестиции в восстановление и модернизацию производства.

Напомним, учетная ставка НБУ остается без изменений : в июне регулятор третий раз зафиксировал ее на отметке 15% годовых. Причиной такой паузы в Нацбанке называют необходимость сгладить риски от конфликта на Ближнем Востоке и нивелировать угрозы из-за недостаточного внешнего финансирования.

Читайте также: Экономика Украины в мае выросла: какие отрасли стали драйверами ВВП

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк УкраиныБизнесКредиты