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Економіка України у травні зросла: які галузі стали драйверами ВВП

20:00 23.06.2026 Вт
2 хв
Зростання відбулося завдяки чотирьом ключовим галузям
aimg Анастасія Мацепа
Економіка України у травні зросла: які галузі стали драйверами ВВП Фото: у травні економіка України зросла на 0,9% у річному вимірі (Getty Images)
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У травні 2026 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 0,9% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Відновлення економіки підтримали переробна промисловість, видобуток газу, будівництво та торгівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Головне:

  • ВВП у травні: зріс на 0,9% у річному вимірі.
  • Добувна промисловість: додала 6% завдяки зростанню видобутку газу.
  • Будівництво: зросло приблизно на 5%.
  • Торгівля: збільшилася на 4,8% через вищий споживчий попит.
  • Переробна промисловість: додала 2% завдяки кращому доступу до електроенергії.
  • Енергетика і транспорт: залишаються у спаді.

Разом з озвученим травневим показником експерти переглянули оцінку економічного зростання у квітні – із 1% до 0,7%.

При цьому, за даними Держстату, за підсумками першого кварталу 2026 року реальний ВВП країни скоротився на 0,6%.

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Які галузі стали драйверами

Одним із головних факторів економічного зростання стало покращення ситуації з електропостачанням, що дозволило наростити виробництво підприємствам переробної промисловості.

Також позитивну динаміку забезпечив видобуток природного газу, який продовжив зростати, незважаючи на пошкодження інфраструктури внаслідок російських ракетних і дронових атак.

За оцінкою ІЕД, у травні:

  • добувна промисловість зросла на 6%;
  • будівництво – приблизно на 5%;
  • торгівля – на 4,8%, що відображає збільшення споживчого попиту;
  • переробна промисловість – на 2% завдяки кращому доступу до електроенергії.

Де економіка продовжує втрачати темпи

Водночас не всі галузі продемонстрували позитивну динаміку.

За оцінками експертів, виробництво електроенергії та розподіл газу у травні скоротилися на 6,5% у порівнянні з аналогічним місяцем 2025 року.

Також спад тривав у транспортній галузі – 4,2% у річному вимірі. В ІЕД зазначають, що темпи падіння дещо сповільнилися завдяки низькій базі порівняння минулого року.

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