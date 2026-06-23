Економіка України у травні зросла: які галузі стали драйверами ВВП
У травні 2026 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 0,9% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Відновлення економіки підтримали переробна промисловість, видобуток газу, будівництво та торгівля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).
Головне:
- ВВП у травні: зріс на 0,9% у річному вимірі.
- Добувна промисловість: додала 6% завдяки зростанню видобутку газу.
- Будівництво: зросло приблизно на 5%.
- Торгівля: збільшилася на 4,8% через вищий споживчий попит.
- Переробна промисловість: додала 2% завдяки кращому доступу до електроенергії.
- Енергетика і транспорт: залишаються у спаді.
Разом з озвученим травневим показником експерти переглянули оцінку економічного зростання у квітні – із 1% до 0,7%.
При цьому, за даними Держстату, за підсумками першого кварталу 2026 року реальний ВВП країни скоротився на 0,6%.
Які галузі стали драйверами
Одним із головних факторів економічного зростання стало покращення ситуації з електропостачанням, що дозволило наростити виробництво підприємствам переробної промисловості.
Також позитивну динаміку забезпечив видобуток природного газу, який продовжив зростати, незважаючи на пошкодження інфраструктури внаслідок російських ракетних і дронових атак.
За оцінкою ІЕД, у травні:
- добувна промисловість зросла на 6%;
- будівництво – приблизно на 5%;
- торгівля – на 4,8%, що відображає збільшення споживчого попиту;
- переробна промисловість – на 2% завдяки кращому доступу до електроенергії.
Де економіка продовжує втрачати темпи
Водночас не всі галузі продемонстрували позитивну динаміку.
За оцінками експертів, виробництво електроенергії та розподіл газу у травні скоротилися на 6,5% у порівнянні з аналогічним місяцем 2025 року.
Також спад тривав у транспортній галузі – 4,2% у річному вимірі. В ІЕД зазначають, що темпи падіння дещо сповільнилися завдяки низькій базі порівняння минулого року.