НБУ запроваджує нові назви для переказів: що зміниться для покупців та продавців

Навіщо це потрібно

Рекомендації розробили спільно з учасниками ринку платіжних послуг. Їхня мета - спростити взаємодію між покупцями та продавцями під час розрахунків за товари й послуги.

У НБУ пояснюють, що єдині назви допоможуть користувачам швидше домовлятися про спосіб оплати, правильно ініціювати платіж і чітко розуміти, яку саме операцію вони виконують - як до переказу, так і після його завершення.

Які назви рекомендує НБУ

Регулятор радить використовувати такі формулювання:

для звичайного кредитового переказу - "переказ на IBAN" або "платіж на IBAN";

- "переказ на IBAN" або "платіж на IBAN"; для миттєвого кредитового переказу - "миттєвий переказ на IBAN" або "миттєвий платіж на IBAN";

- "миттєвий переказ на IBAN" або "миттєвий платіж на IBAN"; для окремого розділу застосунку - "Перекази".

Де саме мають відображатися назви

Єдині назви рекомендують використовувати:

у меню платіжних застосунків;

під час ініціювання платежу та надання згоди на його виконання;

у виписках, історії операцій і квитанціях;

у повідомленнях отримувачу коштів про зарахування грошей.

Водночас банки та платіжні установи самі визначатимуть дизайн інтерфейсу і розміщення відповідних розділів.

Акцент на миттєві перекази

Окремо НБУ наголошує: з огляду на важливість швидкого зарахування коштів, платіжні сервіси мають забезпечити, щоб опцію "миттєвий переказ на IBAN" або "миттєвий платіж на IBAN" було легко знайти та однозначно обрати серед інших платіжних операцій.

Регулятор очікує, що впровадження єдиних назв зробить платіжні сервіси зрозумілішими для користувачів і полегшить роботу бізнесу з безготівковими розрахунками.

Що таке кредитовий і миттєвий кредитовий переказ

Кредитовий переказ - це стандартний банківський переказ коштів з одного рахунку на інший, який ініціює сам платник. Такі операції зазвичай використовують для оплати товарів і послуг або переказу коштів між людьми. Зарахування грошей може тривати від кількох хвилин до одного банківського дня, залежно від банку та часу проведення операції.

Миттєвий кредитовий переказ - це різновид кредитового переказу, за якого кошти надходять на рахунок отримувача практично одразу, зазвичай протягом кількох секунд. Такі платежі доступні цілодобово та не залежать від банківського дня, що робить їх зручними для термінових розрахунків між покупцем і продавцем або швидких переказів між фізичними особами.